Гриценко-младший рассказал, как разваливали дела против соратников Януковича

Кандидат в нардепы от партии "Громадянська позиція" Алексей Гриценко считает, что у соратников беглого экс-президента Виктора Януковича нет преград для баллотирования в Верховную Раду .

Комментируя поход в Раду экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, Гриценко-младший отметил: "Пытаться будут, юридически нет для них рисков. Надо "поблагодарить" нескольких предыдущих генпрокуроров, которые ничего не сделали для того, чтобы привлечь к ответственности этих людей и тех, которые уже вернулись в страну".

"В этих делах все решается на среднем уровне, когда происходят процессуальные действия, чтобы потом нельзя было это все доказать в суде. Я слышал от одного генерального прокурора, что он ничего не мог сделать с этим. Несколько миллионов долларов давали следователю прокуратуры, он делал определенные изменения в документах, ехал за границу и спокойно там жил. А дальше это влияло на ход следствия. Было оправдание, почему разваливаются определенные дела", – пояснил он.

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