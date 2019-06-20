"Россия играет мускулами": Кихтенко предупредил о новых опасностях для Украины

Гость студии – Александр Кихтенко, глава Донецкой военно-гражданской администрации в 2014-2015 гг.

Продолжаем разговор о катастрофе рейса MH-17. Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Кто является конечным виновником? Неужели "Бук" транспортировали без ведома министра обороны РФ?

"Российская Федерация перебросила на территорию Донбасса не только одну эту установку. А десятки, сотни установок. Именно РФ сегодня поставляет современное оружие и боеприпасы для ведения войны на Донбассе. Это факт", – подчеркивает Кихтенко.

О том, как Россия "играет мускулами" сейчас и к чему это может привести – узнайте больше из нашего эфира. Обсуждаем перебрасывание российской авиации в Крым и на Кубань. Какую опасность это может нести для Украины?

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