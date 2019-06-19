Гибель Тымчука: в Раде призвали не нагнетать сплетни и слухи

Гибель Тымчука: в Раде призвали не нагнетать сплетни и слухи64Читать материал на украинском
Резонанс в Украине вызывала гибель народного депутата от фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.
Детали и версии произошедшего обсуждаем с его коллегой по фракции, народным депутатом Украины Андреем Тетеруком.
Мог ли Тымчук, будучи военным, нарушить меры безопасности при чистке оружия? Почему в день своей смерти он не был на рабочем месте?
"Прежде чем обсуждать сплетни, слухи и другие конспирологические версии, мы должны сначала дождаться того, что нам озвучат правоохранительные органы. Именно они установят условия и обстоятельства его трагической гибели", – подчеркивает Тетерук.
В каком настроении находился Тымчук за пару дней до своей смерти и какие первые версии его гибели – узнайте подробности громкого дела из этого выпуска Итогов.
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