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Гибель Тымчука: в Раде призвали не нагнетать сплетни и слухи

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Резонанс в Украине вызывала гибель народного депутата от фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Детали и версии произошедшего обсуждаем с его коллегой по фракции, народным депутатом Украины Андреем Тетеруком.

Мог ли Тымчук, будучи военным, нарушить меры безопасности при чистке оружия? Почему в день своей смерти он не был на рабочем месте?

"Прежде чем обсуждать сплетни, слухи и другие конспирологические версии, мы должны сначала дождаться того, что нам озвучат правоохранительные органы. Именно они установят условия и обстоятельства его трагической гибели", – подчеркивает Тетерук.

В каком настроении находился Тымчук за пару дней до своей смерти и какие первые версии его гибели – узнайте подробности громкого дела из этого выпуска Итогов.

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