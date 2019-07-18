"22 августа зайцы выйдут из своих норок – а тут охотники": Олег Назаренко предупредил "евробляхеров"

Что будет с "евробляхерами" после 21 августа?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроект, который бы отстрочил штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Но глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко уверен – принять законопроект не успеют.

Назаренко призывает не вводить владельцев машин на еврономерах в заблуждение: с 22 августа их начнут штрафовать.

"Представьте, если мы сейчас объявим зайцам, что охота на них запрещена. А на самом деле, 22 августа зайцы выйдут из своих норок – а тут охотники. Вот эта истерика в СМИ, что штрафовать бляхеров никто не будет, что все отстрочено… Так бы бляхеры знали, что нужно спрятаться 22 августа. А так они выедут на дороги, и полиция их начнет штрафовать", – предупреждает он.

О том, существуют ли хоть какие-то способы отложить введение штрафов – узнайте из этого выпуска Итогов.

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