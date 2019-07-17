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Когда в Украине искоренят коррупцию: юрист дал неутешительный прогноз

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Юрист, основатель неправительственной организации StateWatch Александр Леменов – о статье про незаконное обогащение и о том, когда в Украине наконец искоренят коррупцию.

Первую часть эфира об ожиданиях от Антикоррупционного суда можно посмотреть здесь.

"Последствия борьбы с коррупцией мы увидим через 5-10 лет. Не раньше. Я не буду вводить в заблуждение, я не политик", – говорит Леменов.

И это лишь при условии, что все необходимые инициативы заработают, уточняет юрист.

"Мы 30 лет потеряли. Мы ничего не делали. Стагнировали. Можем поговорить об СБУ, если вам интересно. Такой постсоветский рудимент органа государственной безопасности, который не занимается тем, чем должен – контртерроризм и контрразведка – а занимается всем, чем угодно. Крышует бизнес, давит на бизнес, занимается какими-то ИТ-правонарушениями и т.д.", – объясняет эксперт.

Больше смотрите в нашем видео.

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