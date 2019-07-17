Антикоррупционному суду Украины уже приготовили 3600 дел

Когда заработает Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ)?

Обсуждаем с гостем эфира – юристом, основателем неправительственной организации StateWatch Александром Леменовым.

Что нужно сделать, чтобы новый суд не погряз в лавине антикоррупционных дел?

"У нас сегодня их предвидится 3600… вдумайтесь. А сейчас есть 38 судей, из которых 12 – апелляционная палата и 26 – первая инстанция. Между тем, это уголовные дела. Они рассматриваются тройками. И не может быть так, чтобы в составе первой инстанции или апелляции не было следственных судей. Потому что они нужны", – рассказывает Леменов.

Поэтому, чтобы судей не засыпали несколькими десятками дел сразу, необходимо принять изменения в закон про ВАСУ и четко определить сферу его действия, подчеркивает эксперт.

Больше про ожидания от Антикоррупционного суда – в этом выпуске Итогов.

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