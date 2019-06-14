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Парцхаладзе назвал одну из самых коррумпированных структур в Украине

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Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе считает одной из наиболее коррумпированных структур в Украине Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Для борьбы со злоупотреблениями в ГАСИ министерство привлекло рабочую группу и много специалистов.

"Изучаем опыт других стран, чтобы минимизировать эти риски. Возможно, навсегда мы эту коррупцию не поборем, но минимизировать можем", – отметил чиновник.

Также Парцхаладзе посоветовал тем, кто покупает квартиру, в первую очередь обратить внимание на разрешительные документы – договор аренды земли и договор на строительство.

"Если этих двух позиций нет, то не надо инвестировать, потому что следующим шагом может быть "Элита-Центр", – заявил он.

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