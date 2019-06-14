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Белый дом по-украински: Парцхаладзе рассказал, куда может переехать Зеленский

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Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе прокомментировал планы Администрации президента Владимира Зеленского относительно возможного переезда с улицы Банковой.

Оценивая вариант с переселением в Украинский дом, чиновник отметил: "Надо хорошо проанализировать проект – сколько там места надо для размещения нашего украинского Белого дома? На мой взгляд, это не самое лучшее место, потому что там большой трафик. И с точки зрения безопасности есть проблема, большое скопление людей".

"Я знаю, что несколько других мест анализируется – на ВДНХ, также на Институтской, 14, можно построить. Я знаю, что такие варианты обсуждались", – отметил он.

Также Парцхаладзе выступил за строительство подземного паркинга под Майданом и Европейской площадью.

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