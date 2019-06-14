Кто пройдет в новую Раду: в Комитете избирателей дали прогноз

Если выборы в Верховную Раду Украины состоятся не в июле, а в октябре, как было запланировано ранее, расклад сил в новом парламенте будет другим.

Такое мнение высказала заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник. По ее словам, если выборы будут отложены и пройдут в срок, 27 октября, туда пройдут политические силы, которые сейчас находятся только на старте.

"Это те политические силы, которые только заявили о своем создании, например, политсила премьер-министра Гройсмана. Или, если еще больше радикализируются противники РФ в Украине, если будут расценивать действия новой власти как недостаточно проукраинские, наберут больше голосов радикальные партии, как "Свобода", – отметила она.

По оценкам Линник, если выборы состоятся в октябре, явка будет в районе 60%, а если летом – 45-50%.

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