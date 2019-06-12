Иск против России: дипломат объяснил причины столь длительной подготовки

Директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский отметил, что упреки о затягивании подачи иска против России, является безосновательным.

Он отметил, что подготовка к такому судебному процессу, это кропотливая, длинная и для кого-то возможно скучная работа, , которая требует детального изучения тех конвенций, которые касаются именно иска "Украина против России".

В качестве примера он привел обвинения в финансировании терроризма. Дипломат отметил, что в суде нужно доказать, что Российская Федерация своими действиями в Крыму и на Донбассе фактически финансирует терроризм, доказать террористические акты, доказать принадлежности этих организаций к террористическим.

Он отметил, что кроме украинских юристов, которых возглавляет заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль, в работе учавствует и группа международных экспертов, в которую входят профессора из ведущих юридических школ мира, которые помогают подготовить это обоснование.

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