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Трамп не будет договариваться с Путиным: американский военный раскрыл смысл заявлений Белого дома

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Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах считает, что президент США Дональд Трамп понимает, что вести переговоры с президентом России Володимр Путиным, по поводу разоружения и ограничения ракетно-ядерного вооружения, без толку .

По его убеждению, в Белом доме не доверяют заявлениям Кремля о готовности к переговорам из-за того, что и президент Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно демонстрировали, что не собираются выполнять подписанные международные документы. Так отказ договариваться с Москвой Путин, по словам американского военного, представляет международному сообществу, как нежелание именно США садиться за стол переговоров.

Он отметил, что неоднократные заявления Трампа о необходимости договариваться с Путиным, на самом деле звучат как констатация необходимости, а не желание вести с ним переговоры. Табах отметил, что подобную тактику использует и президент Украины Владимир Зеленский, говоря о необходимости переговоров с Путиным, но на самом деле, по мнению американского военного, никто с российским лидером не готов договариваться, понимая, что эти договоренности со стороны Москвы будут невыполнены.

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