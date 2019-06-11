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Мы уже не воюем, как во времена Второй мировой войны: американский военный

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Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах отметил, что вопрос размещения американских военных обсуждался давно, еще при президенте США Бараке Обаме.

Обещания, которые давал Обама, по словам американского военного, выполнил его преемник, президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что реализация этой поддержки почувствовали не только Польша, но и Украина. Правда, выполнить прихоти польской стороны оказалось не так уж и просто.

Он напомнил, что Варшава просила от Вашингтона размещения на своей территории танковой дивизии. Однако, американский военный не уверен, что такое количество бронепоездов сегодня на вооружении армии США, потому что такая их количество, по его словам, требовалось для реализации стратегии войны образца Второй мировой, а сейчас, он подчеркнул, американские военные так уже не воюют.

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Гарри Табах
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Кто угрожает кому?))) Нацисты животные, вас уничтожать никто не перестанет))) На гробах своих так и пишите)))
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