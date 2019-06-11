11 июня: информационные итоги дня

Кадровые ротации

Новые назначения от президента Зеленского. Главой Службы внешней разведки он назначил Владислава Бухарева - народного депутата от "Батькивщины". Об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка. Бухарев имел чин генерал-лейтенанта налоговой милиции. С 2014 был первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Потом - пошел в депутаты. Кроме этого, Владимир Зеленский освободил двух заместителей председателя Службы безопасности и пятерых начальников областных управлений ведомства. На Банковой говорят, что уволены руководители региональных управлений "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой". Президент также предложил назначить Вадима Пристайко главой Министерства иностранных дел - вместо Павла Климкина - и внес в Верховную Раду представление на назначение. Напомним, Пристайко раньше называли главным претендентом на пост главы МИД, однако он был назначен заместителем главы администрации президента. Вадим Пристайко – карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года.

И сегодня же президент Владимир Зеленский освободил 15 глав областных государственных администраций. По словам Руслана Рябошапки, это - руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА. На сайте президента уже есть указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов. Их будут выполнять заместители уволенных или отстраненных руководителей. Кроме того, Зеленский собирается внести в Верховную Раду представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, как "члена старой команды".

Когда выборы?

Внимание украинцев сегодня было приковано к Конституционному суду. Он должен определить, когда выбирать новый парламент - летом или уже осенью? 62 народных депутаты считают решение Президента Зеленского распустить Верховную Раду незаконным. Президент утверждает обратное - мол, коалиции не существует с 2016 года, а затем - пора с мандатами на выход. Когда же ждать судьбоносное решение в сюжете нашей журналистки Инны Мазуркевич.

смертельный огонь

В полиции назвали предварительную причину пожара в психбольнице Одессы и возбудили два уголовных производства - по статьям "умышленное убийство" и "нарушение требований пожарной безопасности". По предварительным выводам спасателей, возгорание произошло из-за огоня, занесенного в здание. Источник возгорания нашли в помещении для сушки белья. Среди погибших там - медсестра и пятеро пациентов. Еще шестерых госпитализировали, один - в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом. Больше - в нашем материале.

Иск Украины против России

Украина привела свои аргументы в слушаниях по ее иску против России в международном Гаагском трибунале. Заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль в своей речи объяснила - Москва нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, а также права человека в аннексированном Крыму. Ведет незаконное строительство Керченского моста. А еще захватила в плен украинских моряков и ворует у Украины энергоресурсы.

Филарет заявил, что не принимает Томос

Почетный патриарх Филарет не принимает Томос и созывает на 20 июня собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православных церквей. Говорит цитирует Украине не нужно переходить из одной зависимости в другую. Напомню, Украина получила Томос об автокефалии 5 января 2019 в Стамбуле.

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