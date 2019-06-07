Решение суда в Гааге не удовлетворит ни Украину, ни Россию: эксперт

Эксперт Украинского института будущего Игар Тишкевич отметил, что решение Международного суда в Гааге по делу "Украина против России" не удовлетворит ни одну из сторон. По его словам, Россия, как правопреемница СССР, считается одним из создателей современной системы мирового устройства. Поэтому, по его мнению, невозможно постоянного члена Совбеза ООН обложить сплошными санкциями или исключить из глобальной повестки дня.

По его словам, формальный один и тот же иск в гаагский суд, от двух разных стран, один из которых от Украины, которая находится в состоянии глубокого экономического кризиса, а второй от Украины, которая доказала, что может быть успешной, находясь в состоянии войны, будет рассматриваться по-разному.

Но, даже при таких условиях, он считает, что субъект хозяйствования, независимо от украинских государственных институтов, может судиться с субъектами хозяйствования РФ, или с правительством России. И это, по его мнению, может быть частью государственной политикой.

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