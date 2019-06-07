Нелетный сезон авиакомпании YanAir: авиаюрист объяснил, что и у кого требовать за отсутствие рейсов

Авиаюрист Андрей Гук отметил, что решение Госавиаслужбы, о приостановке действия сертификата перевозчика "ЯнЭйр" (YanAir), не может толковаться как "чрезвычайное обстоятельство" и соответственно вся ответственность ложится на авиакомпанию.

Он напомнил, что авиакомпания "ЯнЭйр" выполняла два типа полетов – регулярные и чартерные. Поэтому, у пассажиров-туристов, которые приобрели комплект услуг у туроператоров, несмотря на проблемы у перевозчика, должны быть обеспечены перелетом этим же туроператором. В первую очередь туристам нужно контактировать со своим туроператором и выяснять, каким образом и какой авиакомпанией будут выполняться их рейсы вместо "ЯнЭйр".

Пассажирам регулярных рейсов в первую очередь "ЯнЭйр" должна вернуть деньги, отметил авиаюрист, а во-вторых, предложить альтернативные маршруты и если они этого не смогут сделать, то тогда должны выплатить компенсацию, которая, в зависимости от дальности рейса, может составлять от 250 до 600 евро.

Напомним, Госавиаслужба приостановила сертификат перевозчика "ЯнЭйр". К этой авиакомпании у чиновников появилось сразу несколько претензий по безопасности полетов, что и повлекло комплексную проверку. Вернуться к перевозкам "ЯнЭйр" может, когда исправит все недостатки, которые нашли у авиакомпании и когда она будет готова обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа.

Проблемы с перевозками начались у "ЯнЭйр" прошлым летом, когда сотни украинских туристов теряли деньги и рабочее время – из-за накладок в графике перевозчика.

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