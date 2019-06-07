Зеленский помиловал украинца, который воевал на стороне боевиков

Президент Владимир Зеленский помиловал арестанта Вячеслава Высоцкого, который отбывал наказание в СИЗО.

Об этом ObozTV стало известно из собственного источника. Позже информацию подтвердили в Министерстве юстиции на правах анонимности. Вячеслав Высоцкий был в списке лиц, которых Украина должна обменять на наших военнопленных. Где находится помилованный украинец не известно.

ObozTV пытается получить подтверждение информации и комментарии из официальных источников.

Вячеслав Высоцкий, 1946 года рождения, был арестован СБУ 6 апреля 2016 в пограничном пункте "Сеньковка", осужденный за государственную измену на 12 лет. Имел серьезные проблемы со здоровьем – опухоль, предраковое состояние.

В 2015 году он, вместе с женой получил гражданство РФ.

Ветеран ГРУ Генштаба СССР.

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