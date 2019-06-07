ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Зеленский помиловал украинца, который воевал на стороне боевиков

295Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский помиловал арестанта Вячеслава Высоцкого, который отбывал наказание в СИЗО.

Об этом ObozTV стало известно из собственного источника. Позже информацию подтвердили в Министерстве юстиции на правах анонимности. Вячеслав Высоцкий был в списке лиц, которых Украина должна обменять на наших военнопленных. Где находится помилованный украинец не известно.

ObozTV пытается получить подтверждение информации и комментарии из официальных источников.

Вячеслав Высоцкий, 1946 года рождения, был арестован СБУ 6 апреля 2016 в пограничном пункте "Сеньковка", осужденный за государственную измену на 12 лет. Имел серьезные проблемы со здоровьем – опухоль, предраковое состояние.

В 2015 году он, вместе с женой получил гражданство РФ.

Ветеран ГРУ Генштаба СССР.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Тема
Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости