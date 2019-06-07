До окончания парламентских выборов Зеленскому не выгодно разъяснять свои позиции: Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что как по переговорам в Минске, так и по событиям в Верховной Раде трудно определиться, где позиция президента, где позиция его спикеров, где позиция уполномоченных им лиц. По его убеждению, это свидетельствует об отсутствии единой позиции в команде президента и поиске какого-то своего пути.

Разъяснить позицию, по словам Туки, должен сам Зеленский. Но исходя из того, что Украина опять находится в предвыборной гонке, он убежден, что президент этого делать не будет из-за того, что за президентскую партию будут голосовать люди с диаметрально противоположными взглядами.

Тука напомнил, что достаточно большую поддержку президент получил на территориях, которые называют "вотчиной Партии регионов". И после объявления Виктором Медведчуком об участии в выборах, который, по словам чиновника, не собирается отдавать сторонников, которых "ловит" на мирную риторику, и будет вестись борьба за титул политической силы которая печется о мире на Донбассе.

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