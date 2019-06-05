Стоимость газа будет снижаться: эксперт объяснил почему Нафтогазу невыгодно резкое падение цены

Экономист Андрей Блинов отметил, что Кабмином была принята специфическая методика, по которой предлагается выбор и использования в формуле одной из четырех самых низких ценовых предложений.

На сегодняшний день фактически заложена возможность определенного снижения цены на газ. Однако, он отметил, что такое снижение будет постепенным, так как, по его убеждению, "Нафтогаз" решительно незаинтересован именно в резком снижении стоимости газа, потому что это напрямую связано с финансовым будущим компании. Кроме того, это связано с возможностью закачки максимального объема газа в подземные хранилища накануне нового отопительного сезона.

По его словам, если это постановление будет выполняться, то украинский потребитель уже с июня должен иметь цену в 7,60 грн за один кубометр газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз" ответил на требование Кабмина по оптовым ценам на голубое топливо. НАК уверяет - тариф снизили согласно движений рынка. Там отмечают - в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр. В компании отметили, что сейчас они работают над тем, чтобы закупить достаточно газа на зиму.

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