Закон о незаконном обогащении: Томенко рассказал, как срывают рассмотрение законопроектов

Лидер Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко отметил, что определенным маркером того, что законопроект "срывают", является большое количество изменений и поправок к нему.

Даже в случае первого чтения, если появляется сто и более поправок, это означает, что рассмотрение того или иного законопроекта переносится на следующую сессию, а в нынешней ситуации - следующему созыву парламента.

Он считает, что успехом можно будет считать факт, если законопроект президента Украины Владимира Зеленского "О незаконном обогащении" выйдет хотя бы на первое чтение в парламенте, потому что в єтому случае следующему парламенту придется заканчивать его рассмотрение. В случае, если он не будет принят в первом чтении, то следующий состав Рады будет все начинать с начала.

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