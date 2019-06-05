Отставка Авакова должна была произойти еще 17 мая: Томенко объяснил причины

Лидер Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко напомнил, что "Народный фронт", объявляя о выходе из парламентской коалиции заявлял о том, что "их историческая миссия выполнена". Вместе с тем он подчеркнул, что природа коалиции заключается в том, что она образует коалиционное правительство, которое должно подать в отставку вместе с роспуском этой же коалиции.

Поэтому, по его убеждению, если "Народный фронт" делегировал в министерство внутренних дел Арсена Авакова, то вместе с выходом "Народного фронта" из коалиции, он должен подать в отставку. Особенно учитывая то, что он является одним из лидеров партии. Это должно было произойти, по словам Томенко, еще до трагических событий в Переяслав-Хмельницком, а именно 17 мая, когда соответствующее заявление фракции была провозглашена в стенах Верховной Рады.

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