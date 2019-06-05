5 июня: информационные итоги дня

Похороны в полной тишине

5-летнего Кирилла Тлявова, застреленного в голову 31-го мая во время пьяных забав полицейских - похоронили сегодня в Переяславе-Хмельницком. Накануне тело мальчика забрали из киевского морга - в столице нейрохирурги пытались спасти ему жизнь после тяжелого ранения. Бабушку забрала скорая, отец - едва держался на ногах от горя, во дворе и вокруг царила полная тишина - пишет ВВС. Проститься с Кириллом пришли более ста человек - родственники, друзья семьи и неравнодушные жители. У места, где был ранен парень, возложили цветы и игрушки. Их также оставили и у городского отделения полиции.

Схватками и ранениями завершилась накануне акция Безнаказанность убивает возле райотдела полиции в Переяслав-Хмельницком - пострадали двое правоохранителей. Всего на акцию пришли около полусотни активистов. Среди них были и молодые люди в балаклавах, которые бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальт. А сегодня министр внутренних дел озвучил новую версию резонансного преступления, произошедшего в городе. Арсен Аваков заявил - в ребенка, в которого попали 31 мая, стреляли из ружья, а среди подозреваемых есть женщина, которая и спрятала оружие. Также, по его словам, правоохранители, подозреваемые в этом преступлении не использовали табельное оружие. Он сообщил - в настоящее время в убийстве ребенка пятеро подозреваемых. И добавил - уходить в отставку, как того требовала возмущенная общественность уходить не собирается.

Курс Зеленского

Членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России - такое заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Он также отметил, что европейская интеграция гарантирует Украине независимость и благосостояние украинский, ускорит экономический рост. Кроме этого, чиновники подтвердили, что саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции двух лидеров в Брюсселе.

Курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО остается - неизменным. Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на встрече с генеральным секретарем НАТО во время своего первого зарубежного визита в Брюссель. По словам Зеленского, Киев рассчитывает на возобновление диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях. Президент Украины пригласил Северо-атлантическую совет провести свое заседание в Украине. Сегодня у Владимира Зеленского запланированы встречи с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и главой европейской дипломатии – Могерини. На повестке дня – вопрос дальнейшей интеграции Украины в евроатлантические структуры, реформы и противостояние вооруженной агрессии России.

После встречи генсек НАТО анонсировал масштабные учения стран-членов Альянса в Черном море с участием морского флота Украины. Они состоятся уже в следующем месяце. По словам Йенса Столтенберга, это ответ НАТО на агрессивную политику Москвы. Альянс усиливает свое присутствие в регионе и оказывает всестороннюю поддержку Украины и Грузии.

Области без голов

Кабинет министров просит президента Владимира Зеленского освободить сразу нескольких руководителей областей. Об этом на заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман. Фамилии губернаторов при этом премьер не назвал. Чиновники объяснили, что временно обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители председателей ОГА. В свою очередь, министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил Украинской правде, что правительство утвердило представление на увольнение 13 областных голов - Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской .

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