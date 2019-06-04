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Напомнило Врадиевку: эксперт дал оценку развитию событий по делу ''Переяславских стрелков''

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Эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов, работник системы МВД Украины 1981-1999 гг. Анатолий Онищук отметил, что сейчас говорить о том, что бы угрожало полицейским из Переяслав-Хмельницкого, если бы 5-летний Кирилл не умер, очень сложно. Это, по его словам, было бы совсем другое развитие событий, с другой реакцией общества.

Высокий уровень общественного внимания и реакции на трагический финал этого события, по его словам, напоминает события во Врадиевке. Но в отличие от событий 2013 года, сегодняшние события могут иметь более жесткий резонанс в обществе, ведь, по его словам, сейчас речь идет о "реформированную полицию" и за пять лет этой реформы был высокий уровень ожиданий.

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