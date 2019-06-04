Будет делать меньше ошибок: дипломат объяснил отказ Зеленского от пресс-конференции в Брюсселе

Дипломат, министр иностранных дел 2003-2005 и 2010-2012 гг. Константин Грищенко отметил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от общения с журналистами в Брюсселе, не является чем-то неожиданным для пресс-конференций с участием лидеров Евросоюза. Он отметил, что все западные политики отвечают на все возможные вопросы, однако, привел пример, что почти аналогичная ситуация произошла в Киеве, когда во время визита в Украину один из руководителей Еврокомиссии отказался от общения с журналистами.

По его мнению Зеленский поступил правильно. По его словам, прежде всего надо разобраться с тем, каким образом подавать информацию результатов переговоров, часть которых проходила в конфиденциальном режиме. Дипломат заметил, что это не сложная вещь, но к ней нужно привыкнуть.

Так, он считает, что лучше меньше общаться, чем делать ошибки, которые после того будут тебя сопровождать.

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