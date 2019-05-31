Вакарчуку в патенте на название партии могут отказать: адвокат объяснил почему

Адвокат Сергей Войченко, комментируя желание Святослава Вакарчука запатентовать ряд слов, среди которых, в частности, "Слава – країні!" отметил, что объектом интеллектуальной собственности являются торговые марки, авторское право, изобретения, полезные модели, которые защищаются законом. Что касается регистрации, как объекта интеллектуальной собственности общеупотребительных слов, он предпологает, что будет отказано.

Он допустил, что могут признать объектом авторского права и выдать патент на определенное графическое изображение этих высказываний: определенное визуальное изображение, цвета и шрифт.

Использование названий и логотипов партий на выборах политическими противниками для антирекламы, по мнению адвоката, не спасет патентованность логотипов. Ведь, он напомнил, что часто не могут найти, кто является заказчиком такой антирекламы, то и претензии будет выставлять некому.

Напомним, компания лидера политической партии "Голос" Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) на регистрацию четырех политических товарных знаков, среди которых слоганы и визуальные компоненты "Слава – країні!", "Настоящие изменения", "Политическая партия "Голос" и "Голос перемен".

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