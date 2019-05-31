ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Будут уничтожены по команде: генерал СБУ объяснил причины слухов о возможной ликвидации главарей ''Л/ДНР''

46Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам государственной безопасности, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк отметил, что распространение слухов на временно оккупированных территориях Донбасса, о подготовке к "ликвидации главарей "Л/ДНР" украинскими диверсантами", происходит из-за неопределенности людей и непонимание своего будущего.

По его словам, ликвидация "высшего руководства республик", а по определению украинского суда – главарей террористических организаций – может быть произведена только по команде и при организации из Москвы. Все другие предположения, по его убеждению, могут высказівать люди, которые незнакомы с ситуацией на этих территориях.

Что касается главарей среднего и нижнего звена, по словам эксперта, там ликвидации происходят регулярно, но поводом для этого становятся бандитские войны за передел территории и имущества.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
ИтогиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Василий Вовк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости