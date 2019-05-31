Будут уничтожены по команде: генерал СБУ объяснил причины слухов о возможной ликвидации главарей ''Л/ДНР''

Эксперт по вопросам государственной безопасности, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк отметил, что распространение слухов на временно оккупированных территориях Донбасса, о подготовке к "ликвидации главарей "Л/ДНР" украинскими диверсантами", происходит из-за неопределенности людей и непонимание своего будущего.

По его словам, ликвидация "высшего руководства республик", а по определению украинского суда – главарей террористических организаций – может быть произведена только по команде и при организации из Москвы. Все другие предположения, по его убеждению, могут высказівать люди, которые незнакомы с ситуацией на этих территориях.

Что касается главарей среднего и нижнего звена, по словам эксперта, там ликвидации происходят регулярно, но поводом для этого становятся бандитские войны за передел территории и имущества.

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