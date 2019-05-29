Молоко или водка: диетолог указала на смену приоритетов у украинцев

Диетолог Анна Галицына заметила, что озвученные данные о потреблении украинцами алкогольных напитков, говорят о том, что "алкогльная традиция" имеет тенденцию к снижению. По ее словам, украинцы стали относится к себе и к своему здоровью более внимательно. По ее мнению, на это положительно влияют и принятые решения по ограничению торговли в ночное время, и более жесткие меры в отношении тех, кто распивает спиртные напитки в общественных местах.

Она отметила, что в малых дозах алкоголь может быть полезен, например, для людей в возрасте, рюмочка коньяка перед едой может служить тренировкой сосудистой системы. А для людей, которые следят за своей формой и занимаются спортом, это может быть бокал красного сухого вина.

В любом случае, она подчеркнула, что алкоголь вызывает аппетит и для тех, кто следит за своей фигурой и способен справляться с повышенным аппетитом, это допустимо. А для тех, кто удержатся не может, следует хорошо взвесить все за и против.

Напомним, сегодня глава украинского минздрава Уляна Супрун написала в посте на Facebook, что Украина входит в первую десятку самых пьющих стран мира . Алкоголь по объему потребления значительно превосходит молоко (в расчете на одного жителя - почти 12 л). А доля связанных с алкоголем причин смерти составляет 34,4% (среди всех причин).

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