Времени может не хватить: вице-премьер предупредила о возможных проблемах с новым составом Еврокомиссии

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что в программу сотрудничества с МВФ привязаны другие кредитные условия Украины, например с Евросоюзом и предоставлении второго транша макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

Показателем, по ее словам, является то, выполняет или не выполняет Украина эти обязательства перед МВФ, что является маркером для продолжения сотрудничества с ЕС, условия по которым подписал нынешний состав Еврокомиссии. Однако, она напомнила, что в октябре этот состав, скорее всего, будет меняться и неизвестно, примет ли новый состав Еврокомиссии оговорки Украины о том, что выполнение этих требований переносится на более поздний срок.

Она напомнила, что предыдущие ситуации, когда выполнение требований не были выполнены до начала ноября, превращались в невозможности осуществления заимствований на внутреннем европейском рынке.

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