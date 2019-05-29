Слова Зеленского возмутили: вице-премьер объяснила причины отставки правительства

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского, во время инаугурационной речи, уйти в отставку правительству, отметила, что ее эти слова возмутили. Она заявила, что очень легко зачеркнуть большую и сложную системную работу, которую делали парламентарии, в течение своей каденции. Зачеркнуть те сложные и непопулярные решения, которые, по ее словам, позволили стабилизировать и вывести экономику в рост.

Она заявила, что избиратель Зеленского очевидно ждал этой экзекуции Верховной Рады и поэтому решение, о досрочном прекращении полномочий парламента, воспринялось обществом с восторгом. По ее словам, из-за политической турбулентности и неопределенности, уже меняются прогнозы роста, которые делают иностранные партнеры Украины.

Поэтому, по ее мнению, в это время неопределенности, правительство должно оставаться тем островком надежности и ответственности, который бы подготовил к приходу нового правительства все документы и наработки, для того, чтобы реформы, которые проводились в течение всего времени, были последовательными, а Украина продемонстрировала стабильность и прогнозируемость.

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