''Социальный лифт'' Зеленского: идею могут ''похоронить'' активисты, которые откликнутся на его призыв

Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина отметила, что говорить о результатах проекта Lift, который по замыслу команды президента Украины Владимира Зеленского, позволит новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством, рано. Но старт, на ее взгляд, неплохой, что свидетельствует об отзыве людей на призыв президента и количество предложенных идей и решений. По ее словам, под вопросом остается, сможет ли команда Зеленского все эти предложения обработать.

Так, она отметила, что сейчас в команде президента пытаются разработать каналы по обработке, объединению и решению вопросов, но, по ее убеждению, до конца года они будут иметь много хлопот, чтобы переделать то великое множество информации, которая на них сваливается.

В общем, по ее мнению, за несколько дней, прошедших от анонсирования проекта до его реализации, говорить о его успешности преждевременно. Она выразила опасение, чтобы все то большое количество идей и желаний не стали "пробкой" для бутылки проекта, в которой может оказаться слишком узкое горлышко. Из-за этого, по ее словам, есть опасения, что люди могут будут разочарованы, о чем, собственно, предупредил и сам Зеленский.

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