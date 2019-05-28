Трибунал ООН по морскому праву: до окончательного решения еще очень далеко

Адвокат Николай Полозов отметил, что позиция Елены Зеркаль, заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, возглавляющая украинскую делегацию в Международных судах, заключается в том, чтобы выбить из рук россиян "козырь", которым они считают присвоенный Керченский пролив и аргументы в единоличном определении того, кому предоставлено право на его проход.

По его мнению, это будет достаточно трудно, учитывая, что в Кремле пресекаются все разговоры о статусе Крыма, без которого невозможно обсуждать статус Керченского пролива.

Он считает, что хотя компромиссного решения нет, но в рамках международных организаций, того же Трибунала ООН по морскому праву, арбитраж по которому должен начаться в июне, может и удастся достичь каких-то промежуточных результатов, но, по его словам, до окончательного решения еще очень далеко .

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