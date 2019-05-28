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Уголовное дело против Саакашвили: адвокат Полозов не исключает политически мотивированного развития событий

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Адвокат Николай Полозов не исключает того, что с возвращением в Украину против Михеила Саакашвили будет возбуждено уголовное дело за прорыв государственной границы. По его словам, вряд существуют подводные камни, которые не были бы обусловлены политическими мотивами и политическими аспектами, в том числе, отношениями Саакашвили с представителями предыдущего президента Петра Порошенко.

По его мнению, за этим внимательно наблюдать, особенно накануне досрочных выборов в Верховную Раду. По его убеждению, Саакашвили нужно позаботиться о том, чтобы получить в Украине надежную юридическую защиту.

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