В Киеве проживает около 3000 миллионеров: ГФС отчиталась о декларировании доходов киевлян

Начальник Главного управления ДФС в Киеве Людмила Демченко отметила, что во время нынешней кампании декларирования, первый этап которой завершился 1 мая, оказалась чрезвычайно активной. По ее словам, в целом сумма задекларированных киевлянами доходов к уплате, чрезвычайно велика: 39,5 млрд гривень. Самостоятельно согласованная сумму налога на доход физических лиц, тоже очень выросла. По словам Демченко, она составляет более 2 млрд гривен.

Напомним, в этом году в Киеве стало почти на 600 миллионеров больше. По результатам нынешней кампании декларирования, в столице о доходе более одного миллиона гривен заявили около 3000 жителей, задекларировали 36 млрд 505 млн гривень, что на 73% больше, чем в прошлом году.

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