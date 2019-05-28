ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

В Киеве проживает около 3000 миллионеров: ГФС отчиталась о декларировании доходов киевлян

21Читать материал на украинском

Начальник Главного управления ДФС в Киеве Людмила Демченко отметила, что во время нынешней кампании декларирования, первый этап которой завершился 1 мая, оказалась чрезвычайно активной. По ее словам, в целом сумма задекларированных киевлянами доходов к уплате, чрезвычайно велика: 39,5 млрд гривень. Самостоятельно согласованная сумму налога на доход физических лиц, тоже очень выросла. По словам Демченко, она составляет более 2 млрд гривен.

Напомним, в этом году в Киеве стало почти на 600 миллионеров больше. По результатам нынешней кампании декларирования, в столице о доходе более одного миллиона гривен заявили около 3000 жителей, задекларировали 36 млрд 505 млн гривень, что на 73% больше, чем в прошлом году.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.

Темы
ПідсумкиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Людмила Демченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости