Это вредительство: экономист дал оценку заявлениям замглавы НБУ

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что высказывания заместителем председателя НБУ Олегом Чурием предположений относительно возможного повторного признания ПриватБанка неплатежеспособным, противоречат Конституции, в той ее части, где говорится о том, что Нацбанк отвечает за стабильность украинской денежной единицы.

Заявления, без решений судов о том, что ПриватБанк может быть признан неплатежеспособным и о том, что все депозитные счета перейдут в Фонд гарантирования вкладов, и выдаче депозитов наличными, что, по его словам, составляет около 200 млрд. гривень, что составляет примерно половину наличной денежной массы в стране, запугивания непредсказуемой девальвацией и инфляцией, это, по его мнению, вредительство.

По его словам, официальный представитель НБУ не может озвучивать даже предположение, рассказывая о том, что Украину может ожидать финансовый коллапс.

Напомним, во время на Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве заместитель главы НБУ Олег чури заявил, что "мы можем фантазировать, что может произойти в случае отрицательного решения апелляционного суда. Капитал ПриватБанка – 147 млрд грн. Если вычесть 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк снова признает банк неплатежеспособным ".

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