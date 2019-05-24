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У Минюста и Администрации президента разные аргументы по Богдану: Куценко

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Юрист, начальник главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко отметил, что министерство юстиции, в соответствии со своими полномочиями, сделало запрос о предоставлении документов для проверки. По его словам, это касается трудовой книжки и документов про назначение Андрея Богдана главой Администрации президента.

Он отметил, что фамилии Богдана нет в той части списка, который касается людей, которые были уволены в соответствии с законом об очищении власти; Андрей Богдан, по его словам, уже не был на той должности, которая подлежит люстрации. Из-за такой неоднозначности, по его мнению, и идет дискуссия, так же как и из-за того, что якобы глава АП и заместители не попадают под закон о люстрации.

Чиновник пояснил, что позиции Минюста и Администрации президента имеют разные аргументы, на соответствие закону о госслужбе. Он считает, что этот вопрос может решить не только Конституционный Суд, для обращения в который нужны 45 подписей нардепов, но и вполне справится и Окружной админсуд Киева.

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