Суды могут не успеть: юрист объяснил этпы обжалования решения Зеленского о роспуске Рады

Юрист, начальник главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко отметил, что даже с учетом того, что проходит процедура обжалования указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, остановить избирательный процесс уже невозможно.

По его словам, Центризбирком во исполнение указа президента Украины, уже запустил избирательный процесс и партии уже могут за себя агитировать. Он напомнил, что уже появилась информация о возможности обращения граждан в органы ведения реестра, для того, чтобы изменить место голосования или уточнить свое наличие в списках избирателей.

По поводу судов, которые будут рассматривать иск, он объяснил, что согласно установленной процедуры, существуют два этапа; сначала Верховный суд Украины устанавливает, на законных ли основаниях был издан указ. А уже потом Конституционный суд будет устанавливать, был ли он легитимным. Второй этап, когда Конституционный суд будет устанавливать соответствие этого указа законодательству, может затянуться на срок свыше 60 дней. Но, если решение Конституционного суда будет принято до даты проведения выборов, этим избирательный процесс будет остановлен. Если после - это уже не будет иметь никакого значения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся