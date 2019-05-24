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Филарет сам ликвидировал УПЦ КП, про что свидетельствует его подпись: религиовед напомнил о ньюанс

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Религиовед, директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш отметил, что сегодняшний Синод ничего нового в расстановку сил в ПЦУ не внес. По его словам, есть особое мнение одного, очень известного и почетного иерарха церкви - патриарха Филарета, с которой не согласны 99% церкви.

По его словам, мы можем наблюдать картину, тем более после этого Синода, в которой сомневаться не приходится: позиция патриарха Филарета, который является правящим епископом столицы, расходится абсолютно со всеми архирея церкви.

По его мнению, в любой структуре могут быть разные точки зрения, но Филарету в очередной было указано на то, что УПЦ Киевского патриархата не существует с декабря 2018 года, она ликвидирована за подписью самого патриарха.

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