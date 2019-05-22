Старая система власти – деградировала: Кинах поддержал позицию Зеленского по выборам

Премьер-министр Украины 2001-2002 гг. Анатолий Кинах отметил, что исходя из того вывода, который сделал весь украинский народ, заявивший на выборах о жесткой необходимости изменения качества системы, для общества очень важно, чтобы новый состав Верховной Рады обладал более высоким уровенем качества, профессионализма и ответственности перед людьми.

По его словам, это будет напрямую связано с тем вариантом избирательной системой, которая сегодня является предметом дискуссий. Он заявил, что находится на позициях тех, кто стоит за отказ от мажоритарной системы выборов, которая, по его словам, является источником и коррупции, и фальсификаций.

Он подчеркнул, из-за того, что на этот раз, очевидно, выборы пройдут по старой схеме, риски возрастают из-за возможной победы деградировавшей старой системы власти, с ее кадровой политикой, которая опирается на принципы личной преданности, квот, суеты вокруг ресурсов и обслуживания групповых олигархических интересов.

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