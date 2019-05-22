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Сутки президента Зеленского: парламентская пощечина и кадровые назначения

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Верховная Рада провалила законы президента Владимира Зеленского о выборах. Депутаты не внесли в повестку дня законопроект президента по изменению избирательного законодательства, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. После этого спикер Андрей Парубий заявил, что он вынужден закрыть заседание, поскольку все вопросы исчерпаны.

Если же президенту удастся договориться с парламентом этого созыва о снижении проходного барьера, то социологи уже имеют перечень партий, которые могут получить кресла в Верховной Раде после 21 июля.

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", лидером электоральных симпатий среди политических сил партия "Слуга народа". По этим данным, ее готовы поддержать почти 44% тех, кто планирует голосовать и определился с симпатиями. За "Оппозиционная платформу – За жизнь" готовы отдать голоса 10,5% опрошенных, БПП Солидарность – 8,8%, Батьківщину – 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко – 5,1%, партию Святослава Вакарчука – 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,3%, Оппозиционный блок – 3,2%. Рейтинг других партий пока составляет менее 3%.

Громче назначение этого дня! Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка изданию Лига.нет. Цитирую: "Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

По его словам, указ о назначении Данилюка будет опубликован в ближайшее время, возможно, до конца этого дня. Напомню, ранее Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом. Ранее работал министром финансов в правительстве Гройсмана и был заместителем главы администрации президента. Имеет три высших образования, владеет пятью языками.

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