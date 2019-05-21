Депутаты-отличники: названа цена депутатского места в закрытых партийных списках на выборах в Раду

Народный депутат Украины, член фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Хлань отметил, что обвинения депутатов-мажоритарщиков в том, что их избрание наиболее коррупционное, из-за, якобы, "скупки голосов", не соответствует действительности. По его словам, закрытые списки и выборы народных избранников исключительно по партийным спискам выгодно реальным владельцам партий.

Он сказал, что во времена Януковича, когда работала избирательная система, к которой собираются вернуться депутаты и президент Владимир Зеленский и по которой хотят провести внеочередные выборы в Верховную Раду, "стоимость" попадания в избирательные списки партий стоила 5 млн долларов, за что таких депутатов прозвали "отличниками ". По его словам, все деньги, которые платили такие "кандидаты в депутаты", попадали в руки исключительно руководителям политических партий.

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