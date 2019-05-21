Сговор политических сил в парламенте и президента: эксперт рассказала, чем могут закончиться выборы в Раду

Руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко отметила, что исходя из сегодняшних заявлений, после консультаций глав парламента и фракций с новоизбранным президентом, выглядит так, что изменения в избирательное законодательство возможны.

До этого, по ее словам, шла дискуссия между гражданским обществом и парламентом об изменениях, которых требует закон о выборах народных депутатов Украины, поскольку очевидно, что Избирательный кодекс народные избранники уже не успевали принять, чтобы проводить выборы по нему.

По ее мнению, в случае принятия таких изменений и снижения проходного порога до 4%, в следующий состав Верховной Рады могут попасть внепарламентские политические силы, которые не смогли пройти в парламент 2014 года, но набирали 2-3% голосов избирателей. Теперь у "Силы людей" и "ДемАльянса", а также новой партии Святослава Вакарчука "Голос" такой шанс может появиться.

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