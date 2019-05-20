С Крымом и Донбассом был бы шанс: депутат рассказал, возможен ли в Украине пророссийский реванш

Народный депутат Украины Александр Опанасенко заявил, что по его мнению, никакого реванша предыдущих политических сил на предстоящих парламентских выборах не будет. По его словам, если суммарно сложить рейтинги всех политических сил, которые можно было бы назвать "предыдущими властями", то там наберется не более 25%.

По его словам, о стопроцентной победе реванша можно было бы говорить втом случае, если бы в выборах принимали участие Крым и Донбасс, которые бы дали дополнительные 4 млн голосов, которые всегда голосовали за пророссийские политические силы.

Вместе с тем, из-за отсутствия смены элит он предусматривает дальнейшеий "разброд". Это, по его словам, происходит из-за выборов народных депутатов, которые избирается по мажоритарным округам, и которые, в основной своей массе, по его словам, своей удачной политической карьере обязаны исполнительной власти.

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