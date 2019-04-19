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Контроль над ситуацией в акваториях Черного и Азовского морей: названы действия НАТО в поддержке Украины

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Заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Геннадий Коваленко отметил, что политический сигнал со стороны НАТО, относительно ситуации в Черном и Азовском морях, очень важен для Украины. По его словам, НАТО готово реализовывать практические шаги, которые будут полезными.

Он напомнил, что НАТО уже увеличило свое присутствие на Черном море, а срок пребывания кораблей увеличился втрое. А также, сейчас, для соблюдения условий конвенции Монтре, Альянс увеличивает интенсивность ротации кораблей государств-членов. Вторым аспектом он назвал увеличение "дружественных визитов" этих кораблей в украинский порт в Одессе.

Третьим важным фактором поддержки Украины со стороны НАТО, он название обмен информацией, которая впоследствии должна выйти на новый уровень.

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