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Боевое слаживание ВСУ по британским стандартам: в Генштабе раскрыли подробности

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Заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Геннадий Коваленко рассказал, что в рамках военно-технического сотрудничества ВСУ с офицерами Великобритании и США, украинские военные не только получают передовой опыт и проходят тактико-боевое слаживание по ведущим методикам НАТО, но и делятся с армиями-союзниками своим, приобретенным на Донбассе, опытом.

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