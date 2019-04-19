Второе решение суда по ''ПриватБанку'': адвокат объяснил суть

Адвокат Иван Герасименко отметил, что второе решение Окружного административного суда Киева по "делу ПриватБанка", касалось постановления НБУ, в котором говорилось о том, что ряд физических и юридических лиц являются связанными с "ПриватБанком" и было отменено. Это решение НБУ позволило в процедуре национализации взыскать средства этих лиц в пользу банка, фактически лишив определенный круг лиц средств, которые находились на депозитах.

В случае, если это решение вступит в силу, то у этих лиц появление право обжаловать взыскание этих средств в пользу государства и возвращать себе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!