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Второе решение суда по ''ПриватБанку'': адвокат объяснил суть

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Адвокат Иван Герасименко отметил, что второе решение Окружного административного суда Киева по "делу ПриватБанка", касалось постановления НБУ, в котором говорилось о том, что ряд физических и юридических лиц являются связанными с "ПриватБанком" и было отменено. Это решение НБУ позволило в процедуре национализации взыскать средства этих лиц в пользу банка, фактически лишив определенный круг лиц средств, которые находились на депозитах.

В случае, если это решение вступит в силу, то у этих лиц появление право обжаловать взыскание этих средств в пользу государства и возвращать себе.

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