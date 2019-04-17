Легитимного основания для роспуска Рады нет – народный депутат

Народный депутат Украины Елена Сотник отметила, что кто бы ни победил на президентских выборах, президент Украины не будет иметь законных оснований для роспуска парламента. Она отметила, что согласно закону Верховная Рада, даже после установления факта, что коалиция большинства в парламенте отсутствует, имеет месяц на ее создание. Но, согласно закону, за шесть месяцев до назначенной даты выборов, роспуск Рады невозможен.

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