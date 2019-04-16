Эффект от закона о банкротстве будет виден через год-два – эксперт

Главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что положительный результат работы нового закона о банкротстве можно будет увидеть в течение одного-двух лет. Он пояснил, что этот законопроект для населения, для физических лиц, несет позитив из-за того, что теперь физлица могут себя объявлять банкротами по собственной инициативе и реструктуризировать свою задолженность на срок до пяти лет.

Для юридических лиц этот закон перекрывает мошеннические каналы, которые ранее позволяли заемщикам избегать обязательств по кредитам и под процедуру банкротства могли выводить деньги из компании.

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