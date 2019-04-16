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''Так сложилось'': чиновник призвал не искать политики в освобождении Савченко и Рубана

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Начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко считает, что освобождение из-под стражи в зале суда Надежды Савченко и Владимира Рубана особенно на результаты второго тура президентских выборов не повлияет.

Он отметил, что с них обвинения не сняты и следствие будет продолжено, а изменение меры пресечения может и измениться. По его словам, Савченко и Рубан могут снова оказаться за решеткой, но только в том случае, если у следствия появятся новые факты или доказательства, которые могут существенно повлиять на ход рассмотрения дела.

Он считает, что громких резонансных выходов на свободу до 21 апреля ждать не стоит, а все события Украина увидит после инаугурации, в июне-июле 2019 года.

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