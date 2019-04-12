Косая ''зебра'' на автодорогах Украины: названы сроки реализации

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе отметил, что внедрение на перекрестках украинских городов косой "зебры" позволит снизить аварийность и количество погибших и раненных на дорогах. Он назвал наработанный европейский опыт целесообразным к внедрению в Украине, однако, отметил, что перед этим вопрос о нововведении будет вынесен для обсуждения общественностью.

Працхаладзе подчеркнул, что после обсуждения и, в случае одобрения, внесения изменений в ГСН, данные новшества появятся на дорогах через 2-3 месяца, но только на тех, которые прошли процесс капитального ремонта или реконструкции.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!