Головная боль нацполиции: Антон Геращенко рассказал, что будет на ''Олимпийском'' 14 апреля

Народный депутат Украины, советник министра МВД Антон Геращенко отметил, что по его убеждению, 14 апреля президент Украины Петр Порошенко соберет на НСК "Олимпийский" своих сторонников и превратит это собрание в грандиозную PR-акцию, главным тезисом которой будет "Зеленский испугался и не пришел". Геращенко назвал подобные собрания большой головной болью полиции, потому, что на них приходят люди не с всегда определенными намерениями.

Он считает, что проведение нормальных дебатов 19 апреля тоже маловероятны и подчеркнул, что этот свой прогноз он дает не как народный депутат, или как советником министра внутренних дел, а как гражданин Украины.

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