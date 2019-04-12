Наезд на Зеленского – призвыв к убийству вполне реального человека: Антон Геращенко

Народный депутат Украины, советник министра МВД Антон Геращенко отметил, что вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, своим заявлением в нацполицию, пытается за художественный вымысел, а именно, за сцены расстрела парламента и похорон президента Украины, привлечь к ответственности авторов сценария и актеров сериала "Слуга народа". По его словам, в мире существуют сотни фильмов, в которых демонстрируются и нападения или расстрелы и парламентов, и президентов.

Вместе с тем, он отметил, что использование агитационного ролика Владимира Зеленского, в который был добавлен момент наезда на кандидата в президенты Украины, это попытка призвать к убийству вполне реального человека.

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